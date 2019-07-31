中國發布限台令！業者估下半年中客觀光財丟200億

2019-07-31 15:13

全年度1200萬觀光客恐失守

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國文化與旅遊部證實8月1日起將停發47省市來台旅遊個人證，由於這是中國罕見針對自由行祭出大規模限縮政策，甚至首度在官方證實消息，引起兩岸旅遊界震驚。業界預估，8月至12月中客來台自由行恐縮減70萬人次，若按每人次來台平均消費4萬元，估下半年觀光產值恐損失200億元，全年度來台旅客1200萬人次也恐失守。

中國官方證實明起47個自由行來台省市將暫停核發來台旅遊個人證，靜宜大學觀光學系副教授黃正聰分析，過去幾個月業界都認為因應選舉年，中國團客應會按往例減少，但受到這2個月香港局勢變化太大，情勢緊張，由於自由行旅客接觸面項很廣，因此各省市又回頭請示上級是否要改變港台旅遊政策。

比3年前首次限縮中客來台情況還嚴重

黃正聰表示，中國政府從未針對自由行來台做出如此大規模限縮，這比3年前首次限縮中客來台的情況還嚴重，甚至可能影響原先預估今年中客人數320萬，及全年度1200萬國際觀光客的目標。

業界估計，若以自由行中客每人每次來台約4萬元、8到12月預估減少70萬人次來算，估下半年光是中客自由行市場就會損失200億的觀光產值，團客方面，因確切消息仍不明確，尚無法估計。

黃正聰認為，限縮效應應該不會8月就出現，等10月或11月再來觀察，提醒政府或觀光局應持續留意相關訊息，以及觀光產業是否需要協助。

據統計，今年1、2月，中國自由行人數仍多於團客，3~5月團客大增50％，人數超越自由行，6月份自由行與團客比例持平，呈現55波局面。

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