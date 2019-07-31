總統大選將屆 傳中國8/1起全面停發台灣自由行通行證

2019-07-31 13:18

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年中國旅客來台持續回溫，據交通部觀光局統計，今年上半年中國旅客來台人數較去年同期成長近3成，是限縮後最大回溫。但距離2020總統大選只剩不到半年，按往年經驗，中國在選前3、4個月就會開始限縮團客數量，今年市場更傳出中國自8月1日起將暫停申請及核發台灣自由行通行證，47個來台自由行省市都將停發，這也是中國首度針對自由行祭出限縮手段。

據統計，今年上半年中客來台達167萬人次，較去年成長近3成，平均每月都有25萬人次左右來台，學者預估，成長態勢將持續到10月份，全年度有機會突破320萬人，是2016年下半年中國執行限縮政策以來最高紀錄。

隨著2020總統大選即將來臨，業界也陸續傳出，中國為因應選舉開始祭出限縮政策，但往年中國政府只擋團客，今年卻傳出連自由行也可能不來了。台灣觀光發展協會理事長柯牧洲表示，日前已傳出中國各省份陸續要求組團社盤點8到10月的預定出團團數及人數，按往例，選前幾個月中客應會開始下滑。

柯牧洲表示，除團客外，目前已確定定北京市、河北省、天津市、山東省、吉林省等5省市確定暫停核發台灣個人通行證，旅行同業也陸續打電話確認，包括江蘇、浙江、遼寧也有同樣情況，公安局既然發出這種命令，研判全國都是一樣情況。柯認為，現在看起來只是影響自由行，但其實還會影響團客。因為旅行團組團時，最後面收的客人會以自由行名義併到團體，預計8到12月減少的70萬人裡頭，其中3成就是以自由行名義來台的旅客。

不過，旅行商業同業公會全國聯合會政策發展委員會召集人高洺塗稍早指出，目前收到消息應該47個自由行城市都會停，旅行公會全聯會正進一步查證中。

旅遊業者李奇嶽則表示，從總統蔡英文上任後，中國要限縮旅客來台的傳言就沒停過，但這次傳出要限縮自由行來台還只是市場傳聞，聽聽就好，因為無論誰執政，只要逢選舉年中客就會縮減，這是很正常的，預估今年第4季無論自由行還是團客都會銳減。

觀光局副局長張錫聰表示，目前尚未收到正式消息，但確實有聽到業界傳聞，以往年經驗來說，中國政府祭出限縮從來不會有白紙黑字的正式公文，頂多是口頭告知，就算台灣單位去文詢問，也不會獲得正面回應。張說，若傳言屬實，中客銳減現象也不會在8月就立即出現，因為前面已有許多人送審核，但觀光局也無法預期何時會出現銳減，只能靜待市場變化。

張錫聰也說，中國來台市場本來就是不穩定的市場，例如今年1到7月中客都有35%到37%的成長，但下半年又可能因為選舉因素出現下滑，這就是中國市場的特性，所以台灣近年不斷開發多元市場，不將雞蛋放在同一籃子裡。

目前台灣開放自由行城市包括北京、上海、廈門、天津、重慶等47個。

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