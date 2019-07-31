議員PO文只寫自來水管破裂 韓國瑜又暴怒了！

2019-07-31 13:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市燕巢區自來水管又破裂，韓國瑜受訪時批評議員又做假新聞，這是自來水公司負責的，不是高雄市政府權限。遭點名的民進黨市議員高閔琳則反批，她臉書上是指自來水管爆裂、從頭到尾沒有提到韓國瑜，韓國瑜是得了酒精戒斷症候群嗎？

高雄市燕巢區鳳雄里鳳龍巷的自來水管，昨晚又傳出爆裂，這是燕巢最近第二次發生自來水管爆裂，媒體今早詢問市長韓國瑜的看法？

韓國瑜可能沒搞清楚狀況，開頭就批「自來水公司在修復，議員急著貼圖，在網路上修理我們，如果是蔡英文政府的話，他可能被告喔，這是假新聞」。

韓國瑜繼續罵說，議員也不查明真相，也不認錯也不道歉，一查是自來水公司，不是高雄市政府權限。他說：「身為市議員，不要急著抹黑唱衰高雄市政府，也不道歉，講完話後就以為抹黑的目的達到了」。

但遭點名的市議員高閔琳，其實臉書上只寫著「燕巢鳳雄里鳳龍巷自來水管爆裂，路面仍在維管中」、「嗯⋯⋯深水里的牧場路才剛修好⋯鳳雄里鳳龍巷馬路，又因自來水管爆沖以致路面隆起⋯」現已入夜，也已設置三角錐、交通管制中，請大家行經「環球水泥廠」前方路段要小心！

對於韓國瑜的批評，高閔琳反擊說，她很詫異韓市長的回應，她和國民黨色彩濃厚的里長陳明發都有發文，是基於服務熱忱，主動提醒用路人，「事實怎麼會是假新聞？」

高閔琳強調，她臉書文章都指出是自來水管爆裂、從頭到尾沒有提到韓市長，韓國瑜卻自己退號入座，情緒失控暴怒。

高閔琳酸說，韓市長本來就EQ不好，「大概是把國民黨中評委趙守博要求戒酒的勸告聽進去了，現在恐是再加上酒精戒斷症候群，發生情緒障礙」，為了市長的健康，她會用愛與包容來看待。

高閔琳指出，長期飲酒的人，突然開始停酒或減量時，會有戒斷症候群，包括情緒煩躁不安、眼皮嘴唇與雙手發抖；嚴重時還可能出現全身性痙攣、意識障礙，以及妄想、幻覺及譫妄等精神病症狀。

高閔琳也提醒韓國瑜，戒酒還是要找專業的來，高雄市立凱旋醫院等多家醫院，都有成癮防治門診。另外也再次提醒韓市長，戒酒期間還是要記得趕快請相關單位把路修補好，高雄市政還是要做好。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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