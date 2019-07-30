王定宇提蔡政府「經濟九宮格」：比只出一張嘴的強多了！

2019-07-30 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選將至，民進黨立委王定宇今天就在臉書上直言國民黨打選戰就三招：大喊經濟很差、大吼中華民國保衛戰以及小心翼翼不惹中共不高興。尤其經濟層面，蔡政府更是被國民黨講的一無是處，對此，王定宇特別整理出「台灣經濟九宮格」，證明蔡政府完勝國民黨執政政績。

王定宇表示，國民黨總統參選人韓國瑜打著保衛中華民國的口號，稱2020攸關國家存亡，人民的生死，「韓國瑜大概不知道、也沒興趣台灣小英政府在台美外交大突破、台美軍事合作大升級，那才是真正在保衛自己的國家和2300萬人民。」

王定宇更針對韓國瑜掛在嘴邊說要振興台灣經濟，整理出影響台灣經濟九個指標「台灣經濟九宮格」，比較蔡政府與馬政府時期執政績效，更表示有的數字還破了18年來的紀錄。

這九項經濟指標分別是：

「失業率3.66%」，創18年以來最低紀錄。

「政府舉債」，馬政府8年任內舉債淨增1.73兆，反觀蔡政府前3年任內舉債淨減95億，2019上半年還吸引台商返鄉投資近5000億元新台幣！

「台灣接單台灣生產」，馬任內台灣接單生產一條龍一度跌至45%以下，而在蔡政府執政下首度回升破51.81%。

「人民實質薪資」，蔡英文任內3年就比馬英九做8年提升了1000多元。

「基本薪資」，馬英九時期8年任期漲了2728元，蔡政府才2.5年就讓基本薪資多了3092元！

「外來投資」，馬政府8年任期平均53.6億美元（約1680億新台幣），而蔡政府前3年任期平均100億美元（約3133億新台幣）。

「股市」，蔡英文任內，台股史上最長萬點以上！

「上市櫃公司營收」，蔡政府時期，2019截至6月為15兆1810億元，比2018年成長了1.49%。

「出口」，馬下台前連16黑，蔡英文上任後連24紅！

王定宇直批， 「蔡英文的經濟表現比只出一張嘴的瑜或馬強太多了！」

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