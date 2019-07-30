台商回台投資持續增溫 政院：截至今日達98家

2019-07-30 18:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中華民國全國工業總會昨天發表「2019年工總白皮書」向政府建言，行政院政務委員龔明鑫今天回應表示，工總於新聞稿質疑「台灣正面臨五缺困境……數年過去五缺未見改善」，但工總白皮書未提及這部分，實際上沒聽到有回流台商抱怨五缺問題，目前回台投資持續增溫，截至今天已有98家台商回台投資。

龔明鑫指出，感謝工總長期每年提白皮書給政府建言，相關部會有去看白皮書內容，也透過國發會與工總有些對話。

龔明鑫提及，工總白皮書指出廠商對政府滿意度比過去高，這代表政府有在做事情。不過，工總在新聞稿卻提及「台灣正面臨五缺困境……數年過去五缺未見改善」這部分，政院要予以澄清，這說法在白皮書沒有，顯然是新聞稿加上去的。

龔明鑫強調，民進黨政府執政後，非常關心產業界五缺問題，賴清德院長上任後更指示各部會盤點，雖然工總說「未見改善」，但實際上是有巨大改善的。

對於工總質疑缺電，龔明鑫提及，台灣電力歷史上備轉容量率最低那一天，是出現在民進黨剛執政時 那天備載容量率是1.74％，現在都在10％以上，現在沒有一天低於百分之6，幾乎不會有缺電問題，怎麼會說「未見改善」，不能一句話就抹煞政府努力。

龔明鑫談及，政府現在盤點出來1827公頃土地，可以提供回流台商投資使用，也與台糖接洽可釋出土地都準備好了，沒有缺地問題。

龔明鑫說，現在缺水問題已經很少，前瞻基礎建設推動水資源建設後，現在有76個地方已經核配272萬公噸用水，實際使用172萬公噸，還有百分之40餘力可以來供應，以後還可以再增加100公噸，所以水電都不會有影響。

在人才和勞動部分，經濟部和中研院有共同合作AI人工智慧學校，每年可訓練6000人工智慧人才，政府也與6家企業有何合作；勞動力部分，台灣失業率現處於十幾年最低狀況，失業人數少，要從國內徵才有些困難，政府對於外勞配額有給台商一些彈性。

龔明鑫指出，回流台商沒有抱怨五缺問題，本週回流台商會超過100家，投資超過5000億元台幣；對於工總建議環評法應放寬讓「產業自律」，他說，環評法修法有在研議，還沒有到真正拿出來階段。

龔明鑫提及，企業擔心送件進去來回補件，會影響投資契機喪失，環保署現在審核環評都是一定時間內完成，「要准要駁」即早確定，現在就是往這方向努力。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法