反紅媒、反抹黑 高市民進黨團批藍營在高雄氣爆傷口撒鹽

2019-07-30 16:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕反紅媒、反抹黑。

高市議會民進黨團今指責國民黨與紅色媒體，在高雄氣爆5週年前夕，再度消費氣爆事件，在高雄市民的傷口上灑鹽，民進黨團嗆國民黨團，如果真有弊案、應等整個調查清楚後，透過檢調發動偵查，而非藉媒體放話，達到政治打壓目的跟手段。

某媒體今以大篇幅報導，指稱高市議會氣爆專案調查小組查出，高巿府本來就有求償救助金審查會，還開了46次會，律師幾乎只要加總救助金數字即可，因此代位求償編的6584萬元律師費可能白花？決定用圖利罪嫌移送檢調偵辦。

專案小組召集人、高市議員陳麗娜告訴媒體，菊巿府以代位求償，藉善款編列6584萬元的律師費分成2個標案打氣爆官司，法院一審判賠8億餘元，但這6000餘萬元根據調查，其實不需要用到律師，這也是為什麼她要把案子移送的原因，這也將是繼裝置藝術後，高雄氣爆善款運用的第2起被移送案件。

高市民進黨議員康裕成、李伯毅、簡煥宗、陳慧文、黃文益、何權峰等議員，今聯合舉辦說明會，痛斥國民黨與特定紅色媒體，在氣爆5週年前夕再度消費氣爆事件，等同在市民的傷口上灑鹽。

有律師資格的康裕成指出，媒體以天價律師費白花這個標題，完全羞辱全台灣的執業律師，她自己也曾是執業律師，以這個案子來講，一個被害人只收一萬塊，絕對不是天價，而是太便宜了，律師跟審查委員會功能完全不一樣，律師最重要的功能，就是保護當事人，幫當事人在法庭攻防，替小市民對抗大財團的大律師團。

簡煥宗則搬出今年6月20號、在高市政召開一個針對氣爆公共藝術的會議，會中3位專家、4個民間專業團體，都對氣爆裝置藝術表態尊重、或認為合理，完全打臉議會氣爆小組的質疑。

黃文益、陳慧文則點出高市議會氣爆專案調查小組7位成員，完全沒有民進黨議員，且其中多人欲代表國民黨參選立委，參與調查公平性引發疑慮。

民進黨團高喊反紅媒、反抹黑，並將某紙媒倒立呈現表達抗議，還預判今晚或明晚、某紅媒電視台就會在政論節目中再度炒作氣爆話題；李伯毅說，如果這兩天沒播，第三天就請吃100份雞排。

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