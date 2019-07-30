獨家》疑韓粉出征 亂扯反送中洋紫荊成小英百合 網笑了！

2019-07-30 11:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕香港反送中相關抗爭遍地烽火，許多民眾紛紛將臉書大頭貼照換成「黑色洋紫荊」，表達聲援，台灣民眾也群起響應。不過近日來有疑似韓粉開始在網路號召要檢舉使用這些頭貼的用戶，大喊這些都是「小英網軍」，指鹿為馬的行為不僅引來香港民眾駁斥，台灣網友更是感到汗顏。

有香港民眾向記者投訴，疑似韓粉的不只一個臉書帳號，到多個臉書社團或粉絲專頁貼文，指「大家請注意這百合花圖騰標誌：這是小英基金會吸收國中生、高中生、大學生的左派側翼激進份子網軍，遇到請檢舉FACEBOOK騷擾，並立即封鎖他（她）。」號召民眾檢舉以頭貼聲援反送中的用戶，恐引發檢舉潮波及無辜民眾。

根據資料，相關留言發佈在包括「支持韓國瑜 選2020年總統」、「監督年金改革行動聯盟」、「韓國瑜總統青年後援會」等多個臉書社團，不僅貼文底下充滿讚聲，且持續有人分享轉發中。仔細分析發佈這些貼文者的背景，有的人在自我介紹中直接註明「不支持韓國瑜者不要加好友」，有的則是個人動態貼滿關於韓國瑜的新聞，立場相當明顯。

對此，香港民眾除了對指控啼笑皆非外，也強調要嚴正譴責。從頭到尾都參與反送中各場抗爭的民眾指出，該圖騰並非百合花，而是洋紫荊，也是香港區旗上的圖騰，會這樣指涉只能說毫無常識與知識，很意外台灣有這樣素質的人。

此外，香港民眾表示，該圖騰是香港有志之士主動自行製作並號召大家使用，跟台灣、甚至蔡英文一點關係也沒有，會有這樣的說法，他們極為懷疑背後動機，是否要進一步分化反送中力道？對這種情況感到憂心，也希望媒體能夠協助澄清。

台灣網友則大感傻眼，有的人感到疑惑表示「黑人問號？？？」、「為甚麼要造謠？」，但更多人是批評態度「秀下限無極限」、「腦容量就是如此」、「反智行為」、「想鬧幾次笑話才滿意」等。

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