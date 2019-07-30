韓國瑜熱潮退燒？ 唐湘龍曝：這些危機像當年的洪秀柱

2019-07-30 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜28日正式獲得國民黨全代會的提名，將帶職參選2020總統大選。對此，資深媒體人唐湘龍表示，沒有鴻海集團創辦人郭台銘的全代會是國民黨最大「危機」，他也提到，國民黨初選後這2週，討論韓國瑜的熱潮大衰退，這與2016年前國民黨主席洪秀柱被提名後的情形有點相似。

唐湘龍29日在他主持的電台節目表示，國民黨全代會除了郭台銘沒有出席，還有初選到一半退出的前立法院長王金平參加一半匆匆走人，「郭和王，一個沒來，一個來了沾了一下醬油就走」，另一個沒來的，是在韓國瑜未崛起之前，被他認為是國民黨很特別的政治明星新北市長侯友宜。

唐湘龍說，全代會是要為韓國瑜造勢，卻留下一點遺憾、謎團和問號，「黨內有識之士覺得這個全代會開的有點不盡完美，訴求的團結，但團不夠大，結也不夠強，後續會有些不安的不確定感」。

「如今的關鍵的是郭台銘在想什麼？」唐湘龍指出，「郭可以防消息走漏到滴水不漏，說他要選嗎？但沒看到動作，說他不選嗎？他也沒有講話，他顯然對初選很有意見，因為全代會他沒有參加。」

他接著說，一方面郭台銘的動向不明，另一方面王金平既然說2020選票上「一定有他的名字」，但又說不會脫黨，「難道韓找他當副手嗎？這中間變數很多」。

最後，唐湘龍強調，國民黨全代會後是否一定會團結走向2020，還有一個重要參考點，就是初選後這兩週，媒體談論韓國瑜的熱潮退燒，「這氣氛和2016年洪秀柱被提名後有點像，如果韓不能持續帶動這樣的勢頭，接下去五個月的仗會很難打」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法