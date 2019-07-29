反送中遭武力清場 呂秋遠：失去主權發大財也沒命受

2019-07-29 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕香港28日晚間反送中遊行集會遭警方武力清場，暗夜中發射大量橡膠子彈與催淚彈；律師呂秋遠對此回想起2014年太陽花學運人士被警方敲破頭的畫面，呼籲台灣人要珍惜現在的民主，否則「失去主權，發大財也沒命享受」。

呂秋遠在臉書詢問台灣民眾，「記得2014年的台北嗎？」，當時太陽花學運突破政院之夜，警察弟兄奉命行事，為了「社會安全與秩序」，開水車對高中生噴高壓水柱、用警棍把醫師打破頭，台北街頭就像小型戰場，但2016年大選中，「這些羊群把執意與中國更靠近的執政黨趕下台」，讓台灣再度經歷政黨輪替。

呂秋遠認為，現在台灣面臨一項更大的考驗，「許多民眾轉而相信救世主，可以讓自己發大財、又安全」，甚至有人覺得香港不能作為台灣借鏡，但事實上「香港當然是下一步的台灣」，失去健康再有錢也沒用，「失去主權，發大財也沒命享受」，國民黨執政時讓台灣密切仰賴中國，「當經濟完全統合，（台灣）有多少實力可以在政治上叫價？」

呂秋遠寫道，香港就是一個例子，香港民眾原本的生活型態已被一國兩制破壞殆盡，他們沒辦法改變政治，失去言論、思想、選舉自由，就沒有選擇政治型態的權力，最令人難過的是，現在不知道反送中抗爭要怎麼落幕，規模持續擴大，就給中國政府有足夠理由到香港「平亂」。

呂秋遠另外對香港民眾提醒，「在街頭的香港朋友，我應該不認識你們，但是希望你們要照顧好自己。我們在台灣，已經享有太多的平安，希望可以分一點給你們。而且，我們會珍惜自己的民主政體，這是我們可以為你們做的事。而如果有機會，我願意給你們一個擁抱，大多數的台灣人也都會願意。保重，一切小心」。

呂秋遠臉書全文

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