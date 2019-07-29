知識界呼籲！台灣教授協會：政府不應用公帑訂購紅色媒體

2019-07-29 11:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣教授協會今日召開「公帑購紅媒、政府請正視」記者會，質疑「紅色媒體」終日鋪天蓋地以「中國視角」播放新聞，公部門及部分國營事業單位長年以公帑訂購「中國時報」，政府應重視紅色滲透問題，呼籲相關單位啟動防衛民主下架紅媒。

「拒絕紅媒假新聞！」台灣教授協會會長賴振昌表示，政府應正視公帑購買紅媒的事情，遺憾這一塊長期被漏掉的，這些以中國視角的新聞報導，可以透過潛移默化方式，危害台灣社會。

賴振昌舉例，被外國媒體「金融時報」點名的「中國時報」，是公營機構主要訂購的報紙，台教會最近派人探查公家機關及國營事業等據點，包含監理所、台灣銀行、中華郵政、中華電信，都發現有中國時報存在，用公帑購買紅媒現象是存在的，「中國時報幾乎都是必購的！」

台大生化科學系名譽教授黃青真批評，為維護食品安全，「食安法」過去十幾年來有過多次修訂，民間所推動的「健康飲食促進法」立法院未來也會立法，希望民眾吃得健康和營養。另一個角度來看，「媒體是民眾的精神食糧，裡面有毒素滲透到我們頭腦裏面，也必須有同樣標準來防止和管理」。

台師大華文系副教授楊聰榮建議，要代表台灣高等教育知識界提出一些看法，公家機關應檢討為何要用公帑採購「紅色媒體」，當國際民主國家採取「防衛民主」阻止紅色滲透當下，台灣政府也應該有這樣的認識。

楊聰榮指出，中國影響力報告有專章討論，中國如何利用媒體進行滲透，達到對中國有利的影響，澳洲學者也出版「沉默的入侵」專書探討中國利用民主制度、資金侵入各領域，企圖影響當地政府政策，澳洲政府則制定相關法律因應。

楊聰榮提及，台灣現在沒有完備法律機制去防堵，以至於過去十幾年來都能看到紅色滲透，台灣有社會運動的力量，知識界今天是站在社會主流，卑微提出一點呼籲希望政府能展現決心。

新台灣國策智庫研究小組總召集人張人傑質疑，從政府採購角度來看，關於平面媒體在保護傘下有一個化外之地，國營事業普遍提供「中國時報」給民眾閱讀，這是有非常大的問題，會採購該份報紙給民眾閱讀依據是什麼？

時代力量信義南松山立委候選人陳雨凡律師批評，今年5月10日有兩百位台灣媒體人到北京出席媒體峰會，聽著全國政協主席汪洋鼓吹九二共識一國兩制的發言，也遺憾「金融時報」日前揭露後，中時利用司法訴訟要造成寒蟬效應，立法院下會期若能制定代理人法案因應，相信會有一些效果。

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