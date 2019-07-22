國台辦來電？ 這篇論文描繪中國勢力如何介入台灣媒體

2019-07-22 22:21

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國官方如何介入台灣媒體？早在2015年，國立清華大學社會所碩士生李嘉艾的論文就已經提及中國政府介入台灣媒體的方式、如何傷害新聞自由，李嘉艾受訪表示，時至今天，問題仍然存在，而中國因素會化身成各種樣子去「接近你、影響你，介入你的思考，企圖改變你的行為」。

李嘉艾的碩士論文舉例，有些台灣媒體老闆以近乎獨裁者的治理邏輯干預「大陸新聞」和「涉己事務」兩大領域，限制記者新聞自主，中國政府和台灣資本家利用置入性行銷和政治紅線新聞交換利益，形成一套關係政治，傷害新聞自由，論文採用個案研究的方法，以2009年到2013年為分析單位，訪談15名從報社離職的新聞從業人員與工會成員，應受訪對象要求保密匿名。

在當年的論文訪談中就提到，受訪者聲稱「他們高階的人，隨時會接到國台辦一通電話打進來，要求你怎樣怎樣，甚至要你去，趕到北京去參加他們的新聞會議，聽過他們私下抱怨過，是總級的，總編輯、總主筆、社長這類級的，對岸的國台辦來召集主持，等於把你當屬下嘛，你要去聽命令。」

不只是兩岸新聞會被中國關切，論文中也提到，某些報社對於六四、維權人士、西藏、新疆等議題也會自我審查，盡可能不觸怒中國政府和報社老闆，曾有記者寫出「評比新疆維吾爾族面臨的政經地位失衡之境況」，比較台灣的賽德克族同樣面對外來族群的高壓統治，該媒體集團高層就接到當時的國台辦主任打電話「關切」，再由高層轉達警告記者。

李嘉艾接受本報訪問時表示，當初想做這個研究是因2012年台灣的反媒體壟斷運動，當時運動有這麼大的影響力，主要是民眾對於中國因素介入的恐懼，認識到媒體壟斷現象的危機，媒體遭壟斷後，言論可以「長成那樣」。

李嘉艾指出，時至今日，仍看到有媒體為了捧韓國瑜，將言論立場集中成這樣，可見問題仍然存在，而「中國因素更會化身成各種樣子去接近你、影響你、介入你的思考，企圖去改變你的行為」。

李嘉艾表示，當時做研究時，有個重要部份是置入性新聞，當年中國勢力是透過「買新聞」的方式，才能買到報導的版面和新聞內容去幫他們推銷觀光等等，如今中國的觸角已深入政治領域，也不再只是用置入性新聞這種一般廣告客戶的手段了。

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