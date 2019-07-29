中共東山島演習6︰00開始 他提醒部分超越海峽中線！

2019-07-29 09:19

相關新聞

中國「軍事活動」距金門僅55公里 國防部︰充分掌握

〔即時新聞／綜合報導〕前海軍新江艦長呂禮詩今天在臉書貼文，指真正的東山島演習於今（29日）晨0600開始，他還提醒，操演區距澎湖西嶼仍有150公里遠，但已有部分超越海峽中線！

呂禮詩說，自昨晚發布浙江海事局發布「浙航警0623」航行警告後，今晨廣東海事局再發布「粵航警0164」航行警告。東山島附近海域自29日0600至8月2日1800進行軍事活動，位置在金門大帽山西南55.5公里處；雖然操演區距澎湖西嶼仍有150公里遠，但已有部分超越海峽中線！

至於浙江海事局發布「浙航警0623」航行警告，呂禮詩說，是從東海自28日1800至8月1日1800進行軍事活動，位置在舟山島正東48浬處，操演區為一66海浬X78海浬矩形區域；距離我ADIZ最北點僅有14海浬，不過，距離富貴角仍有235海浬遠。

呂禮詩強調，他和國防部將運用聯合情監偵作為，全程掌握我國周邊海、空域動態，請國人放心.......。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法