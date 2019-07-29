中國「軍事活動」距金門僅55公里 國防部︰充分掌握

2019-07-29 09:40

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國國防部本月14日在官方網站簡短宣布近期在「東南沿海」進行，繼中國昨日浙江海事局昨日發布一則在舟山島週遭的「軍事活動」後，廣東海事局今日也公布一則「航行警告」訊息，指自今日上午6點至8月2日晚間6點，禁止「無關船舶」進入相關海域。經比對，此次演訓更接近台灣，且距離金門僅55公里。

對此，我國國防部今日重申，國軍運用情監偵作為，能夠充分掌握台海周邊海、空域動態，即時應處，確保國家安全與區域穩定，籲請國人放心。而面對敵情的變化與威脅，國軍持續強化戰訓整備，提升關鍵防衛戰力，絕對有能力、有信心捍衛國家安全，守護家園，維護中華民國的自由、民主與主權。

海軍官校軍事學科部前教官呂禮詩比對「航行警告」所揭露的座標後，今日上午在臉書發布一則貼文指出，廣東海事局今晨發布「粵航警0164」航行警告，位置在金門大帽山西南55.5公里處，雖然操演區距澎湖西嶼仍有150公里遠，但有部分演訓區域，已超越海峽中線。

至於中國浙江海事局昨日公布的演訓，地點則在舟山島正東方，距離我國防空識別區最北端約僅25.9公里，但距離台灣本島富貴角尚有435公里遠。

但對於上述二起演訓的施行內容、操演單位、規模等，目前仍不得而知。

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