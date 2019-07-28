確保二二八鎮壓順利 蔣介石派軍艦赴台卻撞沉

2019-07-28 11:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕最新研究顯示，前總統蔣介石在二二八事件中派陸軍21師及憲兵第4團赴台鎮壓外，亦指示海軍總司令部代總司令桂永清派出太康、伏波兩艦赴基隆，歸行政長官公署長官陳儀指揮；海總也派出美頌、美樂、太平艦開抵左營，投入相當海軍兵力協同陸軍，確保鎮壓萬無一失。

「台灣二二八事件真相與轉型正義國際研討會」今日於二二八國家紀念館登場，關於海軍在二二八事件所扮演角色，國史館修纂處助修吳俊瑩在所發表論文「海軍對二二八事件的彙報與應對」提及，海軍各艦到台是1947年3月13日，高雄要塞司令彭孟緝早在3月6日派兵下山屠殺，故增派的艦艇官兵主要是壯大聲勢，安在台官兵之心。

據研究，二二八事件爆發後，3月3日高雄發生「田町倉庫事件」引發一場虛驚，隔日民眾包圍左營舊城派出所，外省官兵眷屬進入基地避難，海軍第三基地首任司令黃緒虞在當天連發二電請求海總部派艦來左營增防。

海總部對黃緒虞「請艦」之舉，起初表示「無艦可派」，但在3月7日蔣介石令桂永清將主力軍艦太康、伏波兩艦開往基隆後。同一日，海總也下令停泊在廣州的海防艦隊美頌、美樂開往左營。

離奇的是，伏波艦並未抵達台灣，在烏坵附近與海閩輪相撞沉沒。實際上開抵基隆的軍艦有太康、中海及中程，其中太康艦有實際進行東部海面巡弋，並對台東市郊區用探照燈掃射一小時進行威嚇式巡弋；美頌、美樂、太平則開抵左營。

研究提及，海軍第三基地司令黃緒虞視台灣籍海軍技術員為「心頭大患」，唯恐台人裡應外合，將營內51人送上中程艦；此外，3月9日高雄要塞軍隊也進入「高雄煉油廠」肅清，造成3名員工當場死亡，並當成戰果向上呈報。

公文也顯示，為運送軍隊，國民黨政府更從南京滬寧鐵路運來70名火車司機，到台灣本島協助運輸兵員。

蔣介石在3月7日電詢陳儀，台灣的鐵路和電力廠是否「均為台民盤踞把佔」，陳儀回復電文稱鐵路與電力公司員工多為台民，「一有事，即決不為我用」。

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