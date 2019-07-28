郭台銘不出席全代會 第一排仍為他留座位

2019-07-28 09:48

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨今天在新北市板橋體育館召開全代會，正式提名高雄市長韓國瑜參選總統，在初選落敗的鴻海創辦人郭台銘事前已表態不出席，但主辦單位仍在第一排為他留了座位。韓國瑜同樣坐在第一排，身旁坐著前總統馬英九、前國民黨主席吳伯雄。

郭台銘在初選結束後連日神隱，透過幕僚轉達人在國外，不會出席全代會。國民黨今天仍為郭台銘在第一排安排座位，左右分別是國民黨總統初選參選人周錫瑋、張亞中；前立法院長王金平則被安排坐在另一列，身邊是國民黨副主席郝龍斌。

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