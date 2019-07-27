KH撐HK！港生高雄募安全帽撐香港 目標500頂

2019-07-27 19:09

〔記者黃良傑／高雄報導〕香港反送中示威行動持續延燒，元朗西鐵站日前爆發白衣人持棍棒痛毆民眾，震驚國際社會，港民今天再發起「光復元朗」遊行擠爆街頭，台灣也有香港學生聲援活動，在台港生在高雄市新堀江商圈發動籌募安全帽活動，目標是募集500頂安全帽。

在台香港學生主動發起募集二手安全帽，前高雄市文化局長尹立也到場聲援，捐助二手安全帽，他說，香港「反送中」行動陸續發生多起遊行、示威，尤其爆發元朗打人事件，讓大家覺得怵目驚心，也曝露人民在安全防護及設備上的不足，目前在香港想買安全帽或工程帽，都相當缺乏、購買不易，台灣人民除了捐二手安全帽，也繼續為香港人民說「加油」。

民進黨籍市議員簡煥宗今天傍晚也到現場，呼籲大家一同表達對香港人民的關心，只要願意支持香港的高雄市民，可拿著家裡不用閒置的安全帽，送交給這群熱血、愛國的在台港生，他在自己的臉書表示「KH（高雄）撐HK（香港）」！

二手安全帽捐助港民活動，今天傍晚5點到晚上7點半在高雄捷運中央公園站2號出口處，有婦人騎車到出口處，下車聲援、關心捐贈辦法。港生說，一頂安全帽的運費為80元新台幣，希望捐贈者在捐贈安全帽同時，也幫忙學生支付80元費用，讓它們能順利運到香港。

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