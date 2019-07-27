反送中》萬人光復元朗遊行爆衝突 傳警方開槍了（不斷更新）

2019-07-27 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中近日多處開花，各地都有港人發起示威遊行活動。今日香港民眾發起「光復元朗」遊行，下午2時許元朗地區部分馬路已擠滿遊行群眾。下午5點16分警方開始清場，在群眾聚集現場施放催淚彈，要求民眾散去。晚上6點30分左右傳出警方開槍，尚不知道是哪種類型。

【18:24】根據《立場新聞》報導，有消息傳出警方在安樂路開槍，但不知道是什麼類型。

【18:07】警方舉起「橙旗」警告離場，否則開槍。

【17:55】市民嘗試在安樂路包圍警察，不斷投擲雜物向前推進，警方施放催淚彈與胡椒噴霧，但無法阻止市民推進，警方暫時撤退。

【17:33】警方在元朗大馬路再發催淚彈，並將防線推至青山公路元朗段和鳳翔路交界的天橋位，與身穿黑衣、戴頭盔的示威者與警方對峙。

【17:16】警方舉「黑旗」阻止元朗泰祥街設置防線，並施放催淚彈。催淚彈一度擊中老人院屋篷，經香港民主黨議員鄺俊宇現場調停，表明附近老人院恐遭波及，示威者表示願意轉移陣地。

【17:03】警方與市民在元朗南邊村外對峙，警方一度舉起「紅旗」要求民眾停止衝擊。

【16:34】警察開始與民眾對峙，警察西邊圍對出朗業街舉「黃旗」。

【16:20】元朗地鐵站外有數民身穿黑衣、戴口罩，手臂繫紅帶的青年，他們是網民號召組成的義勇軍，人數約200名，其中成員牛仔表示，7/21有市民遭白衣人毆打，警察卻不見蹤影，因此認為「警察不除暴，我們唯有組團自保。」目的就是保護今日遊行民眾的安全，並不會主動攻擊，最重要是讓市民平安撤離。

【15:50】嶺南大學校長鄭國漢加入「遊元朗」行列，大批學生、校友跟隨並歡呼鼓掌。

【15:00】元朗遊行開始，部分馬路被示威民眾擠滿，民眾聚集在警署外高喊「黑警」、「香港警察，知法犯法」等口號；《中央社》報導當時已聚集萬名民眾。

【13:30】據立場新聞報導，有男子在元朗廣場對開天橋持水果力刺人，遭多名途人制服並將水果刀丟到橋下，等侯警方到場處理，一名男子腰部被劃傷。

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