吃芒果、寶寶爬行比賽 南市立委第一選區綠藍拚場搶選票

2019-07-27 18:33

〔記者楊金城／台南報導〕下屆台南市立委選舉第一選區民進黨籍參選人賴惠員、國民黨籍參選人蔡育輝，今天都在新營舉辦活動，爭取選民支持，拚場也拚人氣，兩活動都很熱鬧。

南市議員蔡育輝獲得國民黨徵召，參選下屆南市第一選區立委，今天他和台南市青少年休閒活動推展協會在新營文化中心舉辦第三屆「寶寶爬行比賽」，蔡育輝在5月剛卸下該協會理事長職務。

寶寶爬行比賽吸引家長為300位幼童報名參加，活動很熱鬧。蔡育輝說，比賽的意義在藉由親子互動趣味比賽，增進家人情感，為孩子的成長留下更多難忘的記憶。

前南市議員賴惠員贏得民進黨立委初選後，更賣力走入基層爭取鄉親支持，今天她和台南市姊妹連線促進會在新營南瀛綠都心公園舉辦慶祝父親節關懷弱勢義剪按摩活動、吃芒果比賽，氣氛熱烈；與「寶寶爬行比賽」場地相距300公尺。

賴惠員提出政見說，希望推動「社區安心發展計畫」，利用國中、小學的閒置教室空間，結合長照、弱勢、關懷醫療、嬰幼兒托育等照護成立「社區安心園區」，不僅能創造就業機會、更能讓青年安心就業，同時讓需要照顧的民眾無後顧之憂。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法