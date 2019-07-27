79立委藍營提78席 雲縣待雲林女婿協調、平地原民拚第3席

2019-07-27 11:46

〔記者施曉光／台北報導〕明年立委選舉總計應選79席的區域及山地、平地原住民立委，國民黨中央日前敲定要提名78席，扣除目前已經完成徵召或提名的67席，目前仍有11席尚待提名或徵召，其中雲林縣兩個選區尚待整合，黨中央期待明天全代會將獲正式提名參選總統的高雄市長韓國瑜能以雲林女婿身分幫忙協調，平地原住民則要提名第3席，搶攻都會地區的平地原住民票源，要全面夾殺綠營現任平地原住民立委陳瑩，達到「全壘打」目標。

藍營在雲林縣第1選區有雲林農田水利會長林文瑞、前立委張嘉郡以及前台西鄉長李培元爭取提名，第2選區人選除縣黨部屬意的副縣長謝淑亞，還有積極表態參選，甚至不排除脫黨參選的雲林縣退休警察協會理事長江永田，以及韓國瑜妻舅、雲林縣議員李明哲，由於情況複雜棘手，黨中央盼身為雲林女婿的韓國瑜介入協調，其中林文瑞、張嘉郡僵持不下，未來不分區提名是否可能成為疏洪道，值得觀察。

僅山地原民 禮讓高金素梅

各有3席的山地、平地原住民立委，國民黨確定山地部分禮讓無盟立委高金素梅，只提名2席，平地原住民部分目前也已提名2席，該黨中央原住民族工作會認為，藍營在平地原住民的經營都是以花、東地區為主，長期忽略西部的都會地區，力主應該提名年輕人開拓經營，否則只是拱手讓給綠營的陳瑩或時代力量，因此日前已經簽報黨中央要提名一位平地原住民的直轄市議員搶攻第3席，目前評估在台中市議員黃仁、桃園市議員楊進福兩者間二擇一，由於西部地區多數平地原住民議員較多人支持黃仁，因此黃的呼聲較高。

國民黨尚待提名的11席立委選區，除上述一席平地原住民與雲林縣兩個選區外，分別有今日初選民調出爐的新北市第4選區，新北市第3選區，台中市第3選區，嘉義縣第2選區，台南市第3與第6選區，以及金門縣選區、台東縣選區。

其中台中市第3選區國民黨早已內定徵召台中市副市長楊瓊瓔，但楊考量一旦提名，會被綠營議員逼辭，因此不願太早通過提名，黨中央也尊重楊的意思，目前留中不發。

台東縣選區國民黨原本提名縣議員李建智，但李25日突然聲明退選，台東縣黨部當天下午緊急召開提名小組會議決議撤銷李建智提名案，決議改徵召台東縣副縣長張志明，但中央提名審核委員會26日開會討論時，決議暫緩徵召，待充分徵詢地方意見後再行核定，至於嘉義縣第2選區與台南市第3與第6選區，均為藍營艱困選區，目前仍在勸進可能人選。

讓國民黨棘手的還有金門縣選區，加入立法院國民黨團運作的現任立委陳玉珍，由於上次脫黨參選才被開除黨籍，加上昔日選舉恩怨，地方上無法接受回復陳玉珍黨籍並予以提名，加上黨內還有前金門縣副議長謝東龍爭取提名，因而延宕迄今，黨內認為，金門縣最後應該還是要辦初選提名，陳玉珍以無黨籍身分參選，如果最後由陳勝選，屆時再回復黨籍。

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