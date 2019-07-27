證實已查閱陳文成案、林宅血案檔案 楊翠：8月起做相關訪問

2019-07-27 13:59

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院臨時會本月初三讀通過「政治檔案條例」，讓陳文成命案等機密檔案的解密露出曙光，行政院促進轉型正義委員會代理主委楊翠今出席「台灣二二八事件真相與轉型正義國際研討會」時表示，近期促轉會已到國安局閱覽陳（陳文成）、林（林宅血案）兩案的檔案，8月起也會開始做相關訪問。

楊翠表示，「政治檔案條例」能夠通過，是各界共同的努力，近期促轉會已經到國安局閱覽陳、林兩案的檔案，不過促轉會總共請國安局提供21案，這裡面其實包括了2000多件檔案，數量非常龐大，促轉會後續會繼續努力挖掘出不同的史料，但也希望大家了解有些事情必須低調、緩慢地做，「因為怕打草驚蛇，我言盡於此。」

楊翠強調，進到體制內後會發現，做這些事情有其程序跟節奏，過去1年來大家可能沒有看到成果，但其實促轉會一直都有在做，只是還沒有到要收尾的階段。

楊翠也提到，她前陣子曾與韓國第一線從事轉型正義工作的人接觸，發現韓國雖然早在1996年就施行特別法來處理518光州事件的轉型正義工作，但韓國國防部到現在還在籌組該案的真相究明委員會，光是一個518事件就需要超過20年的時間來處理，顯示促轉會很難在2年壽命內完成所有轉型正義工作。

楊翠說，如果急著要在2年內解決轉型正義工作，做法勢必會太過粗糙，但促轉會要做的是還原歷史真相，必須確保未來不會再被翻案，必須要有長期的規劃。如果促轉會真的在明年5月結束，接下來這半年要思考的問題就是如何讓轉型正義工作能夠長長久久，以及政府單位與社會各界該如何合作。

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