國安私菸案》國安局退休人員：警衛室走私香菸 國安特勤揹黑鍋

2019-07-26 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕國安私菸事件越演越烈，針對國安特勤相關人員的批評聲浪亦如潮水般湧現，一名國安局退休人員今天Call in廣播節目表示，現被收押的吳、張等人均屬永和警衛室編制人員，國安局早已管不到了，質疑這次事件明明就是「總統府侍衛室（永和警衛室）走私香菸」，國安局卻慘淪過街老鼠。

名嘴黃暐瀚今天上午在廣播節目《POP撞新聞》接聽Call in電話，來自新北市的國安局退休人員宋小姐致電為國安局抱不平，她說，國安局特勤中心的人員一旦進入總統府侍衛室，並在永和警衛室任職，就屬於永和警衛室的編制人員，在此狀態下，這些人員已與特勤中心無關，而國安局也管不了，直言國安局在事件中無疑是揹了大黑鍋。

宋小姐進一步指出，當前媒體都用「國安局走私香菸」為標題報導此案，但事實上是錯的，應該要改為「總統府警衛室走私香菸」，她接著話鋒一轉，批評在事件爆發首日就請辭獲准的國安局長彭勝竹，強調彭身為局長，本應為國安局名譽與工作同仁的士氣奮鬥，而非在請辭後不發一語，「這種拍拍屁股走人的局長才應該是所謂的過街老鼠」。

宋小姐表示，當前藍綠兩陣營都大力嘲諷國安局特勤中心，已對中心內部士氣造成負面影響，在面對即將到來的總統大選時，肩負重任的特勤組勤務人員身受不明之冤，質疑「誰還願意以身作盾，為這些保護對象擋子彈？」。

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