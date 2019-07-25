國安私菸案》北檢：未至總統官邸執行搜索

2019-07-25 10:53

〔記者黃捷／台北報導〕國安局特勤私菸案延燒，有媒體報導指總統官邸淪發貨中心，昨遭檢調搜索，總統府今早澄清，台北地檢署也發新聞稿駁斥，指檢方並未至總統官邸執行搜索，亦無進入官邸。

北檢表示，檢察官昨天下午前往在押的少校吳宗憲、張恒嘉宿舍，依法取得2人私人所有與本案相關物品，作為調查的證物，並強調北檢偵辦任何案件，一向嚴守「偵查不公開」規定，籲外界勿作無謂之渲染。

今日上午指出，針對中國時報一則題為「總統府派車運私菸！總統官邸 淪發貨中心」，並稱有所謂官邸遭搜索一事，這個訊息並不正確。

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