歐盟上月解除台灣漁業黃牌 蘇貞昌：感謝全國漁民

2019-07-26 12:39

［記者陳彥廷／屏東報導］行政院長蘇貞昌今天到屏東參加東港漁港擴建為深水漁港的動土典禮，由於這項工程2月才核定，7月就動工，再次展現神級效率，蘇貞昌致詞除再次向東港漁民及九大漁會的高層宣布歐盟漁業黃牌已撤除的好消息，並表示漁業黃牌事件是「黑狗偷吃卻變向白狗討債」。

蘇貞昌直言，歐盟漁業黃牌的重罰，他其實也是是受害者，因為漁民的票都跑光光，但他並不是要怨嘆，他真的了解漁民被開罰單都很怨嘆，不過黃牌這件事也是要說清楚，因為黃牌是2015年所發生，蔡總統2016年5月20日才上任，變成「黑狗偷吃還叫人向白狗討債」。

蘇貞昌接著指出，這個黃牌台灣能不注意嗎？若黃牌之後接著紅牌，遠洋漁船就不用出港，因為歐盟的標準是世界通，被下紅牌的漁業國，漁船就不能入歐盟的漁業合作國港口、不能卸貨，連要加油、接水及補給都不行，「根本不用出門！」

蘇貞昌說，全台灣漁業400億元產值，周邊產業產值1000億元，若因此「一次關起來」還得了，因此，這3年來很不得已，不是為了罰爽快，而是為讓黃牌放下來，很感謝九大漁會的總幹事，在漁民極度不滿時，負責作為橋樑，向漁民溝通，為了拿掉黃牌要再忍耐一些，不然一個不小心就變紅牌。

「黃牌拿下來就能自由自在！」蘇貞昌說，黃牌拿下來後，因為台灣的漁民很厲害較會打拚，我們台灣的相關產業就有好將來，感謝全國的漁民、漁會「大頭」、漁會總幹事的配合，上個月6月27日已撤除黃牌，現在我們「自由自在漁民行世界」，這點要向大家感謝，也再次報告好消息。

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