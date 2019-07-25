國安私菸案》是否回應太慢？ 邱國正：督管有精進空間

2019-07-25 13:25

〔記者李欣芳／台北報導〕國安特勤人員利用總統出訪超額購買私菸爭議持續延燒，國安局直到今天才發布新聞稿回應，內定接任國安局長的退輔會主委邱國正今天被詢及國安局今天才發出聲明是否發得太慢時表示，由於他上午參加行政院院會，沒有注意到，任何一件事發生後，一定是在進行處理，至於處理的速度可能與大家要求的答案有點落差，「但我並不認為有什麼晚早的問題，畢竟處理需要時間」。

至於媒體追問，國安局在邱國正還未上任前就發聲明，是否感覺不受尊重，對此，邱國正則沒有直接回應。

邱國正今天在行政院院會後受訪表示，昨天人事令發布以後，他聽取國安局的說明，認為真正的指揮鏈沒有什麼問題，而是管理當中的督檢方面，可能有精進的空間。

邱國正說，國安局犯錯的同仁，不管怎麼錯，還是國安局的同仁，錯歸錯，要坦然接受、要改進，有錯就要承認，不要硬拗，且不要因為這次風波影響正常運作，國安工作不能受到影響。

媒體詢問，特勤人員是否要獨立出來，邱國正回應，指揮鏈沒有問題，如果要獨立出來，代表沒人在管、沒人指揮的動，但目前沒有這個問題。

行政院長蘇貞昌今天則在主持行政院院會時表示，今天是邱主委最後一次以內閣成員身份出席行政院院會，但未來仍將是執政團隊的重要一員。

蘇貞昌說，邱國正擔任退輔會主委段期間，深入瞭解現役官兵及退役袍澤的需求，穩健推動相關業務，積極處理台北、台中、高雄、屏東等榮民總醫院的興辦與擴建案，提升區域醫療品質，造福國人。此外，政府推動年金改革最困難的軍改部分，也是邱主委居間溝通協調，終能竟事，在此對他表示謝意。

蘇貞昌肯定邱國正軍旅生涯素以治軍嚴明聞名，有完整的軍事與行政歷練，未來肩負檢討國安體系各項制度和人員管理，以及落實國家安全工作的重責大任，蘇揆說，相信必能在這個關鍵時刻，扮演整頓紀律、穩定軍心的角色，「我也特別給予祝福」。

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