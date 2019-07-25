獨家》機密檔案逾2千件 林宅血案、陳文成案解密露曙光

2019-07-25 10:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統府昨日公布施行「政治檔案條例」，讓過去不見天日的機密檔案公開露出曙光。據透露，在總統府高層協調下，促轉會近期已進入國安局，查閱被列為「永久機密」的林宅血案、陳文成命案等相關檔案，發現數量高達2千多件，未來將全部解密。

促轉會今年向國安局調閱20案政治檔案，卻遭國安局全列「永久機密」不願提供。在總統府、國安會介入後，促轉會近期「獲准」踏入國安局，翻閱從未公開的林宅血案、陳文成命案、美麗島事件檔案。

據了解，該20案機密檔案，檔案數量逾2千多件，內容涉及警備總部、調查局等10多個政府機關，若未來全部解密，將有助解開陳年政治冤案謎團，讓外界得知威權統治時期的最高層級之監控體系如何運作。

促轉會委員表示，在總統府和國安會協調下，國安局已經同意促轉會至國安局翻閱機密檔案，近期派人多次前往分批了解，有「後製」一些檔案回來。

委員透露，國安局已發函給相關外部機關，正著手進行檔案解密事宜，因機密檔案數量龐大，為更有效率進行解密，促轉會也將邀集國防部等10幾個機關來開會，盼加速全部解密。

「下半年將展開林宅血案、陳文成案調查行動！」委員指出，促轉會不只進行檔案研究，在行使司法調查權方面，8月起會陸續約談相關人等，釐清相關案情。

此外，「政治檔案條例」明定，保密逾30年仍列機密等級的政治檔案，除非原移轉機關敘明，有保密義務的法規外，視為解除機密，並簡化解密程序。

據悉，檔案管理局在該條例上路後，也會發函給各政府機關，要求6個月內完成政治檔案清查。

委員強調，促轉會去國安局始得知20案機密檔案，數量有2千多件，這是外界過去不知道的，可見檔案清查的重要性，未來會與檔案局合作，希望能藉由清查，找出更多政治檔案。

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