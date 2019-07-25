中國狂嗆武力統一 美軍：已派神盾級巡洋艦通過台海

美國軍方證實，已派遣一艘海軍軍艦通過台灣海峽。圖為提康德羅加級飛彈巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam USS CG 54）去年10月通過台灣海峽。（美聯社檔案照）

2019-07-25 07:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院昨發布《新時代的中國國防》白皮書，大篇幅闡述台獨分裂勢力及其活動是台海和平穩定的最大現實威脅，強調「中國軍隊將不惜一切代價捍衛國家統一」。在此之際，美國軍方週三證實，已派遣一艘海軍軍艦通過台灣海峽。

《路透》報導，美國軍方週三表示，已派遣一艘海軍軍艦通過台灣海峽，在美中緊張關係期間，此舉可能會激怒中國。

美國海軍第七艦隊發言人克萊多斯指揮官（Clay Doss）聲明表示，船艦通過台灣海峽，表現美國對自由開放的印度太平洋地區的承諾。他也補充，美國海軍將繼續在國際法允許的任何地方航行。這艘軍艦確認為美國神盾級飛彈巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam）。

報導提到，在貿易戰、美國制裁及中國在南海日益強大的軍事態勢下，美國也在台海進行自由航行巡邏，台灣在美中關係中舉足輕重。在過去幾年，中國多次派遣軍機和船隻在台灣周邊進行演習，並努力在國際上孤立台灣，削弱台灣的外交盟友。

週三中國發布白皮書，指責台灣任何獨立動作，並譴責美國破壞全球穩定，向台灣出售武器，已做好戰爭準備。中國國防部發言人吳謙在國防白皮書記者會上說，中國將盡最大努力與台灣和平統一，「如果有人敢把台灣從國內分裂出來，中國的軍隊將準備發動戰爭，堅決維護國家主權、統一和領土完整。」

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