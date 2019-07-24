中和大勇街雨下完積水不退... 議員批市府排水溝做半套

2019-07-24 17:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市地區近日午後雷雨不斷，中和區大勇街黃昏市場一側排水溝未施作，地方人士擔心，豪雨過後留下的淤泥與垃圾，堵塞排水口更造成衛生疑慮和登革熱溫床，議員張維倩會同大勇街黃昏市場管理委員會主委邱豐盛到場會勘，發現午後大雨積水遲遲未退，中和區公所工務課表示，將向市府爭取補助進行改善。

張維倩說，大勇街市場旁的排水溝只做一邊，大雨時，宣洩不及就積在道路兩旁，行人與車輛經過都會激起浪花，更讓市民必須走在積水中採買，天氣放晴之後，排水仍然無法退去，市府應該要盡快負起責任，否則排水溝不做，再多的清淤也沒有辦法排水，積水還會溢流至民宅與低窪處，讓周邊住戶生活品質大打折扣。

邱豐盛也表示，地方攤商都很希望市府能盡快施作排水溝，如今只要下大雨，大勇街就會積水，即便放晴之後積水仍未退去，造成當地攤商與民眾困擾。

張維倩說，她針對大勇街排水溝只做一側的問題，已經詢問過工務局、水利局相關意見，初估相關經費約2百多萬元即可擴建排水溝，盼市府主管單位積極因應，中和區公所工務課長陳亦揚說，經區公所派員會勘後，確實當地會因豪雨造成局部積水不退，張維倩同意協助區公所向府爭取預算補助後，會立即施工改善。

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