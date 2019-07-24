屏東第一選區立委選情撲朔迷離 藍、綠都有信心勝出

2019-07-24 17:25

〔記者李立法／屏東報導〕被視為「韓家軍」的前高市府社會局長葉壽山將代表國民黨角逐屏東第一選區立委，面對該選區多人表態參選的競爭選情，葉壽山表示有信心能贏得選戰；尋求連任的民進黨籍立委鍾佳濱期待一場君子之爭，對競選連任也深具信心。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝認為，葉壽山曾在立委第一選區大票倉屏東市擔任過縣議員及兩屆市長，資歷豐富，獲韓國瑜延攬加入市府團隊，在「韓流」效應加持下，很有機會為國民黨在屏東拿下一席立委。

屏東縣第一選區立委選情撲朔迷離，除分別代表國、民兩黨出馬的葉壽山與鍾佳濱外，包括無黨籍縣議員蔣月惠、前屏東後備指揮部司令黃冬輝及立法院長蘇嘉全的妻子洪恆珠等人，都表態將投入選戰，為地方政壇增添不少話題。

葉壽山表示，不論第一選區會有多少人馬參選，他都會全力以赴，打贏立委選戰。

鍾佳濱表示，屏東需要一個了解地方且有經驗的國會議員，他認為第一選區立委選舉態勢終究會回歸到政黨競爭的主軸，他也有信心能連任成功。

屏東第二選區立委選情目前則呈現國民黨提名人周佳琪與現任民進黨立委莊瑞雄，一對一競爭態勢。

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