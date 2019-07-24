為拉下沈智慧 民進黨可能推出不到40歲的「他或她」

2019-07-24 08:58

〔記者唐在馨／台中報導〕2020總統及立委選舉時間逼近，但對於台中泛綠選民關切的北區及北屯區，民進黨要推出誰挑戰現任立委沈智慧？最新的可能人選最近出爐。

據了解，原本現任議員謝明源已表態參選，前議員劉國隆也積極爭取，但謝明源最近已在黨內一一拜訪並表明，放棄參選立委，並推薦另一位現任議員曾朝榮。

而黨中央一份民調也顯示，曾任市黨部主委，並曾在本屆議會代表民進黨參選議長的曾朝榮，目前民調只輸沈智慧百分之3，在誤差範圍之內，這讓黨中央信心為之一振，因此積極勸進曾朝榮。

但據指出，曾朝榮目前個人意願並不高，雖然並未鬆口不選，但包括仍想把精力放在議員選區經營等考慮下，出征的機會降低。

在此情況下，黨中央「獵才」的範圍擴大，近日來在議會問政表現突出的中西區議員江肇國，也被詢問有無可能替黨出征？

江肇國曾經分別在陳其邁、蘇嘉全及林佳龍陣營服務，目前已是第二屆議員，近日來猛攻盧秀燕綠柳川議題、賣土地議題、社宅議題等等，年輕形象佳，又能掌握「空氣」帶議題的能力，被視為代表民進黨迎戰被認為形象已老派，又有濃厚「親中」嫌疑的沈智慧，有一搏的機會。

而另一位也曾被詢問的則是北區的現任議員賴佳微，和江肇國一樣不到40歲，但已是4連任議員，最近也是猛打出身該選區立委，現任市長盧秀燕，日前還為了挺小英請吃一中街大熱狗，地方認為，賴佳微女性、年紀輕，對上同為女性的沈智慧，應該也是會衝擊到沈智慧的選情。

對此，賴佳微表示，她已經跟黨中央說她無意願，可以推出更強的人選，而江肇國則說他目前沒有意願，但萬一徵召是否會選？他則沒有進一步的回應。

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