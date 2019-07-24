卓榮泰：與公民社會合作 防止銳實力與假訊息入侵

2019-07-24 15:18

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會今邀請中研院社會所研究員林宗弘以「威權銳實力：中共對台統戰政策的轉型與因應」為題進行專案報告。民進黨主席卓榮泰聽會中裁示表示，台灣在反假訊息的實際作為，應該與公民社會合作，建立管理機制，防止銳實力與假訊息入侵；針對易受假訊息攻擊的群體，提供正確資訊，同時也保障言論自由。

民進黨發言人李問轉述卓榮泰聽取報告後裁示。卓榮泰表示，感謝中央研究院林宗弘博士的報告，針對紅色滲透的模式，作出結構性的解析與建議，揭露了紅色滲透正從傳播媒體、科技駭客、影視產品，以及教育體系滲入，直達台灣各種類型的基層社會組織，為紅色滲透系列報告做了重要的總結。

卓榮泰表示，台灣與中國在地理位置上，僅一海之隔，又居重要的戰略地位。而中國威權銳實力一方面管制網路，一方面發動媒體與組織，操控輿論及假訊息，用來誤導或分化民主國家的公眾意見，達成威權國家的政治目的。而且，越靠近中國的鄰國，更容易被攻擊。所以，目前台灣被瑞典哥登堡大學跨國資料庫，列為全世界遭受外國假訊息攻擊的第一名，這顯示了多年來的紅色滲透，已然成為台灣社會不安定的來源。

卓榮泰表示，台灣基層組織活力十足，但也面臨第一線的紅色滲透風險，各種組織都可發現被假訊息攻擊的現象。台灣在反假訊息的實際作為，應該與公民社會合作，建立管理機制，防止銳實力與假訊息入侵；針對易受假訊息攻擊的群體，提供正確資訊，同時也保障言論自由。

卓榮泰表示，立法院已完成「國安五法」的修法，更加完備所需的法源基礎，可進一步確保台灣民主社會的永續。面對紅色滲透無孔不入，民進黨會堅守民主自由的價值，與公民社會站在一起，捍衛台灣人民共同的生活方式。

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