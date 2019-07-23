警告華航別想推給基層 黃國昌再爆「走私菸案」調查內幕！

2019-07-23 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕國安局少校吳宗憲、張恒嘉等人，涉嫌利用總統蔡英文出訪之際，以職務之便，訂購9800條免稅香菸存放於華膳空廚，再趁小英返抵國門時，混入隨行人員行李，藉通關禮遇夾帶入關，消息曝光後引發輿論譁然，吳、張2人也被逮捕收押。揭發此案的時代力量立委黃國昌，今日受華視專訪時，爆出當初調查此案時的更多調查內幕。訪問中，黃國昌也砲火猛烈，批評華航到現在都「還在說謊」。

黃國昌在專訪時表示，當初獲得情資後，大概花了24小時查證，拚出事件基本樣貌，他特別找了處理菸捐貪汙時，曾合作過的調查員，表示該調查員聽到此案後「他非常震驚」。為了怕打草驚蛇，連去新北調查站都得非常低調，但在想保持低調狀況下的最大的困難，就是因為不想讓檢察官、關務署知道，導致進入機場管制區非常困難。

黃國昌說，那批貨物是藏在華航的保稅倉庫，上週五得知華航高層派人監督貨物入櫃，由於害怕貨物被移動，他特別守在華航倉庫貨物進出的出口監看，黃國昌還為了親自進入，又不想曝光身分，假裝是要調查EC滑行道進入管制區，好在當天最後發現，貨物好好地沒有被動過。

黃國昌說，本來沒這麼快收網，一開始的計畫是，貨物通過查哨口時不要收網，跟著車走，「因為貨載到什麼地方去很重要」，但是不知道為何調查局人員後來在查哨口的時候要改變計畫，突然收網，現身抓人。「一開始的時候是先讓他過查哨口，然後控制查哨口的人，因為如果沒有查驗放人出去，這個有責任，然後繼續跟車」。不過黃國昌也說，尊重調查局的決定。

黃國昌指出，張恒嘉是吳宗憲在2011年4月同時進入國安局的同期同學，但是這位張恒嘉比吳宗憲早進入總統府侍衛室，「這不是初犯」。黃國昌說，此案至少有8名國安局官員涉入，國安局鄭重否認這種事情是「行之有年」，黃希望真的只有這幾個人的行動，如果範圍再擴大，「我們國家花這麼多資源栽培這些國安特勤人員，垮一半，整個都要打掉重練」。

黃國昌痛批華航繼續說謊

黃國昌說，令他憤怒的是，華航高層繼續說謊，「整個都還在文過飾非」！正常的旅客都知道，要有菸酒業的執照才能帶超過5條菸，國安局人員怎麼可能有執照，華航怎麼可能不知道法規？黃國昌也說，正常的狀況下，當旅客向華航下了訂單，1到2天後貨物就會上飛機，還要通知緝私科。「但是其他的都上飛機了，這批貨沒有上飛機」。

黃國昌指出，若貨物沒上飛機，放在倉庫裡，照理說要通知緝私科，而庫存帳冊也要記錄。結果華航不但沒通知緝私科，帳冊也沒有顯示，「他從頭到尾都裝著這批貨」！黃國昌說，現在華航部分還沒收網，但他斷言，「華航內部有人涉入，高層在說謊」。黃國昌也警告「千萬不要推給一個當初在操作電腦的小弟」！

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