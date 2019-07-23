韓國瑜新任副市長過去備詢影片曝光！網轟：同一個德性

2019-07-23 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨日證實，前勞動部長陳雄文將接下副市長職位，將在8月上旬上任。對此，基進黨發言人陳柏惟在臉書上PO出陳雄文任勞動部長時的備詢新聞影片，影片中可見，陳雄文被詢問到女性職權問題時，竟以「我第20次回答」、「請問下一任部長吧」、「我中午在吃便當」等回答。影片曝光後引起爭議。

陳柏惟下午在臉書貼出一段陳雄文接受民進黨立委余宛如質詢時的新聞影片。當時余宛如詢問，30歲以上女性工作者，有什麼職涯天險？並請問勞動部該怎麼做？對此，陳雄文先是不耐煩地說，「我是第20次回答同樣的問題」，接著才說，將研擬服務業專章，保障部分工時者。

此外，當余宛如繼續追問服務業專章包含什麼內容時，陳雄文竟說「這個請問下一任部長吧」！當余宛如詢問中午時是否有對這議題有所反思？陳雄文又回「中午在吃便當」！讓余宛如當場痛斥陳雄文「你的態度羞辱了你自己」；事後更在臉書PO文批評，「我為他感到羞愧」！

新聞被挖出後，網友紛紛在陳柏惟臉書留言表示「高雄辛苦了」、「專找這種來當團隊，慧眼識英雄」、「高雄人真慘」、「哈哈哈一個發大財一個吃便當」、「他就是故意找製造對立的人，根本不是要找解決問題的人」、「同一個德性」。

陳柏惟臉書

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