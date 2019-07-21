挨批叉燒包、髒髒包 柯P開箱公事包自比蔣渭水

2019-07-21 11:55

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲連日撿到槍砲火四射，左批民進黨、蔡英文，右酸韓國瑜不夠格當總統，還嗆台灣今天只有「草包」跟「菜包」可以選擇，實在真糟糕，引來外界批評柯才是「髒髒包」、「叉燒包」。

不過，柯文哲今天卻是在臉書開箱自己的公事包，透露這是在當市長後，妻子陳佩琪送的禮物，裏頭除了厚厚一疊資料、還有隨身牙刷，和一堆藥。

柯文哲笑說，發現自己都沒時間看，變成資料搬來搬去，每天提公事包好像在練啞鈴一樣，因為當醫生習慣了，隨時都會帶著藥，如果有什麼感冒頭痛，「我隨時都有藥可以用」。

柯文哲說，隨著累積的未辦事項越來越多，這個包包也越來越沈重，四年半下來，拿到最後已經變成一種習慣，這大概就是一種責任感。

對於自己和公事包有何相同之處，最愛把蔣渭水掛嘴邊的柯文哲立刻提到，錦西街有個蔣渭水銅像，一手拿著公事包，另一手則是捲鋪蓋的鋪蓋，換句話說，他平日行醫，抽出時間就到處演講，演講後被日本人抓去關，所以帶著棉被，裡面夾著幾本書，正好可以帶進去看，出獄後再行醫，再上去演講⋯不斷重複這個循環。

柯文哲寫道，蔣渭水的故事告訴我們，做一個文化的傳道者，比作一個政治的領導者還要有用，這也是這幾年，我們在台北市政府努力實踐的目標。

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