藍委節目上護航韓國瑜 尚毅夫爆氣敲桌大聲駁斥

2019-07-21 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕日前「高雄觀光日」發生煎餅事件，事後造成女學生、店家後續遭韓粉霸凌、圍剿。對此，資深媒體人尚毅夫在政論節目談到此事時，認為韓國瑜沒有展現出市長保護市民的態度，不過國民黨立委陳學聖為護航韓國瑜出言反駁，讓尚毅夫當場敲桌大聲駁斥，槓上陳學聖。

19日播出的政論節目「新聞面對面」中，陳學聖護航表示，難道韓粉在網路上的攻擊留言，要算韓國瑜的嗎？尚毅夫則以手指不斷敲打桌子質問，「香蕉煎餅是不是高雄市民開的？是不是高雄的店？他在臉書上受到威脅，請問市長有沒有表態說誰威脅你，我要偵辦」？

尚毅夫說「我現在問的是，市長對你市民是什麼態度？如果夠強，就說『雖然他反對我，但我不容許我的市民被這樣威脅，我請高雄市警方強力偵辦，即時你支持我，我都不容許這樣的行為』，你的韓粉會不會認為應該是這樣」？

對此，陳學聖則不滿回應，韓國瑜家小被威脅時，小英政府的警政署，有沒有這樣的動作？對此，尚毅夫表示「國民黨心態很奇怪」，國民黨被指責，就說蔡英文沒做到，誰誰誰沒做到；陳學聖則再度回應，如果覺得韓國瑜沒有保護好自己的市民，那當韓的家人朋友被威脅時，小英中央政府有沒有用所有力量把這些人找出來？「我覺得不公平，要怪罪一起怪罪」、「你們今天講話，完全（針）對韓國瑜」！

對此，節目來賓、民進黨立委蔡易餘也加入戰局表示，韓國瑜是高雄市長，有辦法處理自己家人的事情，「你不要把一個市民他遇到的狀況，他無能為力的時候，去舉韓國瑜的例子。你一個高雄市長，有這麼多國民黨立委挺他，你沒辦法解決韓國瑜家人的事情嗎？我覺得你這樣的比喻，對於這樣一個市民是不對的」。

相關影音請見新聞面對面（約1小時32分30秒開始）

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