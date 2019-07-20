做秀？神隱20小時才現身勘災 韓國瑜20分鐘快閃走人

2019-07-20 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市昨天下大雨淹大水，市長韓國瑜昨晚現身餐飲職業工會餐會後，神隱約20小時，直到今天下午4點半才現身勘查淹水災情，但僅現身約20分鐘就結束勘災閃人。有網友就怒批，韓國瑜根本是交差應付了事就閃人，「滿腦子只想著總統大選」。

韓國瑜昨晚約7點多現身高雄市餐飲職業工會餐會活動，事隔約20小時、今天下午4點半才又現身苓雅區至誠路大樓地下室勘查勘查淹水災情。韓國瑜受訪時表示，這次淹水災情行政院長、內政部長態度奇怪，難道只有高雄下大雨嗎？屏東沒下、台南沒下、桃園沒下嗎？為何只指責高雄？

韓國瑜今天上午不但缺席市府災變中心行程，接連3個勘災行程，也全由副市長李四川「代打」，昔日市長選舉對手、行政院副院長陳其邁昨、今持續勘災，並指示加速治水工作，也讓許多高雄網友感嘆，「陳其邁才是高雄市長」。據《三立新聞網》報導，沒想到韓國瑜今下午4點半好不容易現身勘災，但包含受訪等時間在內，僅現身20分鐘就快閃離開。

對此，臉書粉專「只是堵藍」發文批評，韓國瑜今天下午4點半終於去勘災，結果只待了20分鐘就快閃，「根本就只是讓媒體拍個照做個秀，交差應付了事就閃人，韓導根本就是滿腦子只想著總統大選」。

「只是堵藍」感嘆地說，「相對於其邁19.20兩天連續勘災，小編只能說高雄對不起其邁」。

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