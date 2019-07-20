參選總統？ 王金平四兩撥千金：上天自有安排

2019-07-20 13:56

〔記者吳俊鋒／台南報導〕雖然未參加國民黨總統初選，且民調也已結束，前立法院長王金平仍勤跑基層，今參加台南市王金平之友會成立大會，對於是否參選到底，公開地向全場上千名支持者表示，未來要如何選，自己並不清楚，但若菩薩認為他應該出來救台灣，上天自會有安排。

台南市王金平之友會在善化區舉行成立大會，席開近百桌，各區支持者湧入，前立委李和順、方醫良、許舒博，還有錢總統府資政黃正雄、前教育部長吳清基，以及藍營人士等到場，揮舞小國旗，高喊加油，氣氛熱絡。

進場前，媒體詢問是否瞭解鴻海集團創辦人郭台銘會協助整合國民黨嗎？王金平則指出，初選民調公布迄今，彼此還未聯絡過。

對於台北市長柯文哲「菜包與草包的選擇」之說，王金平也四兩撥千斤，回應不清楚他指的是誰、為何會這麼講。

王金平強調，之前已經公開表態，即使不參與初選，還是會繼續深耕地方、傾聽民意，希望結合各界的力量與資源，一起幫助國民黨，達成2020年政權翻轉，這是他勤跑基層的原因。

王金平致詞時提到，支持者在問，未來會如何選，他都回說「自己也不知道」，有向菩薩發願，若真的需要他，「就安排一條路讓我走」。

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