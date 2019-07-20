水淹高雄韓國瑜夜赴餐敘挨批 柯文哲緩頰：制度比人重要

2019-07-20 12:09

〔記者蔡亞樺／台北報導〕昨日下午暴雨狂炸高雄，造成不少地區淹水嚴重，高雄市長韓國瑜晚間參加高雄餐飲廚藝展，引來網友批評。對此，台北市長柯文哲今日受訪時表示，最好的團隊照SOP走，要強調的是制度，他很不喜歡救災政治學，他慢慢被訓練到從俗，但其實文明國家應該是制度比人重要。

柯文哲今早出席獺獺盃團圓派對暨親子館聯合運動會，會後接受媒體聯訪。高雄昨日大雨造成不少地區淹水，媒體問是否覺得中央在卡韓？柯文哲說，天要下雨、娘要嫁人，這是沒辦法的事。

對於內政部長徐國勇點名韓國瑜處理淹水慢了2小時，柯文哲表示，他是比較務實的科學家，極端氣候我們不要嘲笑別人，像台北市雨水下水道設計標準是一小時78毫米，超過還是會淹水，只是說水退的速度，所以這要看數據。

柯文哲認為，不用急著見獵心喜，大家拿數據出來看，每小時雨量多少，他不曉得高雄市的設計，現在台北市每小時78毫米，當然不是說超過就一定淹，但淹的機會很大。

高雄淹水，韓國瑜出席高雄餐飲廚藝展時，引來網友不滿批評「高雄在淹水，韓國瑜卻在聚餐」。對此柯文哲說，最好的團隊照SOP走，老實講他也知道這叫救災政治學，以前他在台大當老師時候，他很不喜歡他學生開刀時後站在他後面看，意思就是說照SOP走，我們當主管是指揮。

柯文說，如果台北市強降雨要坐鎮的是消防局長，上面府級長官排班，有6個人在排班，他要強調的是制度，有可能市長24小時蹲在那裏？不可能嘛，所以他很不喜歡這種救災政治學，他已經慢慢被訓練到從俗，但是他心裡面想，其實文明國家應該還是制度比人重要。

媒體問所以不用苛責韓國瑜？柯文哲強調，就照SOP走，其實極端氣候大家不要笑，誰遇到誰沒遇到，他也明講台北市對強降雨忍受度是每小時78毫米，超過就可能積水，一旦積水他相信很快可以退掉，但如果每小時78毫米累積超過3小時，台北市一樣是垮掉。

韓國瑜19日下午官方LINE帳號傳出防災訊息，附上的短網址卻意外連結至成人網站，引發譁然。柯文哲對此則說，這表示他（指韓國瑜）小編上班、下班搞不清楚。

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