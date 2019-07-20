真尷尬！韓國瑜Line帳號連結色情網站 高市府道歉

2019-07-20 11:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜的Line官方帳號，昨晚出現連結異常，點進去竟連接到成人網站，對此，高雄市新聞局長王淺秋今天表示抱歉，強調這種系統怪異的現象，要追究原因。

高雄市昨天下午開始下起豪大雨，市區多處淹水，韓國瑜的Line帳號晚間貼出「高雄市部分地區時雨量已經破百，豪雨災害應變中心二級警戒已於下午4點開設」等訊息，下方並附上App「高雄水情e點靈」的下載連結。

不過，共有58萬人追蹤的韓國瑜Line帳號，傳出的訊息中卻有一條「您要找的內容已被刪除」的字樣，點進去竟然會連結到色情網站，讓粉絲看了傻眼。

對此，高雄市新聞局長王淺秋今天受訪時表示「不好意思，也非常抱歉」，這實在是小編無法控制的狀況，這種系統怪異的現象，接下來我們也要追究原因。

王淺秋說，小編貼的水情掌握資訊連結，在android系統沒有問題，不知道為什麼iphone系統一連進去，就會跳到奇怪的網頁？

王淺秋表示，經過跟Line公司確認，是因為系統異常才會連結不當，網址上面的符號會做一些錯誤的連結，要做即時的修正，但遲遲沒有辦法修正完，因為Line粉絲團沒辦法做回收與修正，造成很多朋友困擾，很不好意思。

Line公司昨天深夜也回應說，在Line iOS版本的應用程式中，目前Line訊息內容若同時含有表情符號和短網址，在特定組合下會造成網址解析錯誤，「我們將儘快解決此狀況。」

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