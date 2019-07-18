王浩宇猛批時代力量 黨內人士：黃國昌對王非常不屑

2019-07-18 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇近來不僅常常對高雄市長韓國瑜施政內容提出批評，也頻頻針對政黨時代力量與立委黃國昌猛攻，引起兩邊支持者相互論戰。對此，有時代力量內部高層指出，王浩宇指控的內容有不少錯誤之處，懷疑王浩宇行為背後有其他政治目的；也有其他黨內人士指出，黃國昌對於王浩宇十分不屑

綜合媒體報導，有網友統計，從今年5月份以來，王浩宇臉書發文最關心的議題，最高是韓國瑜，其次便是時代力量。統計顯示，王浩宇針對韓國瑜的臉書發文就佔143篇，其次則是時代力量，佔掉97篇發文篇幅，然而王浩宇最該關心的桃園市政，卻僅佔32篇。

其實，王浩宇與時代力量的樑子，似乎從去年就已結下，去年4月15日王浩宇爆料，指控時代力量台北黨部黨工涉毒疑雲，並嗆「若沒有這件事，我願意辭去議員退出政壇」，不過今年4月該案遭檢方判定不起訴。

其中，王浩宇最針對的對象非黃國昌莫屬，他不僅批評稱黃自負高傲，在汐止、瑞芳選區缺乏深度經營，也頻頻發問黃國昌何時才要宣布參不參選？王浩宇昨天（18日）再度發文表示「黃國昌如果真的是最認真的立委，為什麼選區變得越來越藍，四年後幾乎變成新北最深藍的國民黨鐵票區？他應該為過去四年的自負高傲、自以為是、自命清高，在地方上打混摸魚向汐止人道歉」。

對於王浩宇對黃國昌的「關心」，洪慈庸昨也立刻在臉書回應，「看到綠黨王浩宇議員對國昌的批評，我想我們應該要思考的，是大家要一個什麼樣的立委？國昌在立院的表現有目共睹，沒有人會覺得他沒盡到一個立委的本份，選區服務同仁的努力也不容王浩宇議員這樣抹煞。況且，我們時力要提名誰、怎麼提名？到底干你王浩宇什麼事」？

根據《新頭殼》報導，有時代力量人士透露，黃國昌對於王浩宇的批評不以為然，認為這種內容沒有回應的價值；也有其他黨內人士指出，黃國昌對於王浩宇十分不屑，相較於王浩宇文章對他的評論，黃更不滿一群藉此在文章下方附和、攻擊他的人。

對此，王浩宇今日晚間也在臉書轉貼相關新聞，並引述新聞內容表示：「黨內人士則說，黃國昌對王浩宇相當不屑，相較於王的發文，更不滿的是一群在底下附和、藉此攻擊他的人。」不過目前他尚未對此做出評論。

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