楊世光「送中」成功返台 時代力量將放送1000份雞排

2019-07-18 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海警方先前搜索「上海仟和億公司」，新黨總統參選人楊世光意外捲入事件，楊公開嗆聲時代力量立委黃國昌，要與他用雞排做為賭注，若楊「送中」後成功返台，黃就要在新黨門口發雞排；目前楊已從上海返台，出面接招的時代力量黨員王奕凱將於7月26日發出1000份雞排。

時代力量發言系統14日質疑楊世光為何不針對「上海仟和億公司」遭搜索事宜，趕快回上海接受調查，楊世光當天嗆黃國昌：「問心無愧，沒事幹嘛回去？」，楊自稱無涉及法律案件，所以黃國昌只要幫他出機票錢，他馬上回上海，且假如他不敢回上海，就會在時代力量黨部門口跪著，發5000份雞排，假如黃國昌買機票讓他去上海後他又回台灣，就請黃國昌到新黨黨部坐著發5000份雞排。

時代力量黨員王奕凱出面接招，替楊世光出機票錢，楊世光昨（17）日在臉書公布直播影片，從桃園國際航空站搭機前往上海，過夜後還與樂陞前代理董事長丁萬鳴共同分析早盤台股的指數，最後成功搭機返回台灣。

王奕凱今日在臉書對此表示，「楊世光去了上海拍了影片回來，我也約好在台北新黨黨部門口發一千份雞排，目前訂在7月26日晚上7點時後來發雞排，大家來吃喔」。

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