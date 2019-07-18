蘇揆：有心人透過台灣民主漏洞散播假消息

2019-07-18 15:56

〔記者王孟倫／台北報導〕針對蔡總統出國拚外交，但卻有假訊息指出，蔡總統在海地4小時給45億元，卻不給高雄市防治登革熱的經費；對此，行政院長蘇貞昌表示，境外勢力或有心人士利用台灣的民主、開放，散播各種假訊息，大家好好守護，我們得來不易的民主成果。

網路流傳總統蔡英文出訪給海地45億元，卻不願給高雄登革熱防疫經費的指控，蔡英文日前在聖露西亞回應，海地是貸款，而且是商業性質比較重的貸款，至於不給高雄登革熱經費，絕對不是事實。

蘇揆今天出席「信託業辦理高齡者及身心障礙財產評鑑」頒獎典禮受訪表示，有境外的勢力或不安好心的人，透過假帳號發訊息，特別是「利用台灣的開放、社會民主的體制，要破壞我們的民主」。

蘇貞昌呼籲，我們要大家一起來警惕，共同來守護台灣得來不易的民主。

對此，蘇揆也點名，有些公眾人物是動見觀瞻，大家應該替台灣的民主自由安定繁榮來努力，而不是去散布各種不對的謠言，否則，「這就對不起社會國家的栽培」。

蘇揆表示，總體來說台灣民主自由開放，是多少代人的努力，才有我們真的很希望大家一定要努力守好，他直言，「香港人民為了一個自由、民主，那麼辛苦」（指反送中），因此，更應該警惕我們的自由不要被破壞。

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