減稅有感542萬戶受惠 蘇揆：稅收只少145億

2019-07-18 16:19

〔記者李欣芳／台北報導〕今年度所得稅結算申報已順利完成，行政院長蘇貞昌今天表示，這次由於4項扣除額的提高，大幅減輕薪資所得者、中低所得者以及育兒家庭的負擔，推動減稅政策，總計有542萬戶受惠。

蘇貞昌表示，整體而言，政府一方面透過稅制改革降低民眾負擔，也透過各種政策擴大內需，優化台灣投資環境，帶動經濟發展，讓民眾薪資所得可以逐年提升，也因此原本預估今年所得稅稅收會減少近500億元，實際只有少145億元，較預期低很多，而退稅額則成長到近500億元 ，顯示稅制優化的結果，讓民眾很有感，同時也讓國家繼續前進。

由於今年全面上路的網頁報稅獲好評，賦稅署署長李慶華表示，未來將持續精進報稅措施，規劃提供長期照顧特別扣除額查詢服務、精進線上版報稅程式；另將推動「行動身分識別認證機制」，自然人憑證綁定手機，即可用手機報稅。

行政院今天舉行院會，主持院會的行政院長蘇貞昌在聽取財政部報告「107年度所得稅結算申報辦理情形」後指出，所得稅占我國賦稅收入45％，是最重要的稅目，國家有穩定的財政收入，才能投入更多建設造福國人。

蘇貞昌說，107年度所得稅結算申報已順利完成，這次由於4項扣除額的提高（標準扣除額、薪資所得、身心障礙及幼兒扣除額），大幅減輕薪資所得者、中低所得者以及育兒家庭的負擔（讓年薪40萬8千元、雙薪家庭年薪81萬6千元，或四口之家年薪123萬2千元以下的國人，都可以不用繳所得稅），共有542萬戶受惠。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法