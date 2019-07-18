柯P譙蘇揆「不要臉」 王丹搖頭苦笑：跟韓國瑜差在哪？

2019-07-18 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前就林飛帆人事案砲打綠營「說謊成性」，行政院長蘇貞昌提醒，柯曾說連任後會支持總統蔡英文爭取連任。柯回應，去年市長選舉後，尤其又發生葛特曼事件，如今蘇這麼說，「實在是有夠不要臉」，不過他也強調非跟民進黨開戰，而是「禮尚往來」，並自稱就是這個調調，恢復本來樣貌、豁出去了。對此，中國民運人士王丹粉專也撰文發表看法。

王丹在文中表示，他本來一直較尊重柯文哲，並憶述318學運期間遇到柯，「感覺他相當支持年輕人，印象很好」，不過王質疑，「權力，選舉，真的是會令人面目全非」、「只有苦笑搖頭」。

王丹在文中認為，「政治再怎樣，做人還是要厚道」，並稱蘇貞昌僅陳述事實，若戳到痛點，該說明就說明、該反擊就反擊，「但有必要連『不要臉』這樣的話都罵出來嗎？」

王丹在文中不解，「這樣，跟韓國瑜的區別到底在哪裡？」反問「現在大家都要爭著看誰更民粹是嗎？台灣更民粹，對台灣就更好嗎？」

王丹在文中提到，「你可以說你就是這個『調調』，但是你是這個調調，韓國瑜也是這個調調」，不論誰當選，「台灣的總統就會也是這個調調」，呼籲要是想當選總統，「拜託，台灣的總統就不能是這個調調」，並稱「這個調調與文明的距離很遠」。

網友見狀留言，「阿北到底怎麼了」、「換了位子換腦袋」。不過有鄉民覺得「可以理解」、「積怨已久」，也有人提及抹黑抹紅，反嗆王「你有出來幫他講話？」「所以他應該打不還手罵不還口？」支持與反對雙方紛紛湧入蓋樓回應。

針對柯的言論，中國民運人士王丹也在粉專發表看法。（圖翻攝自臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」）

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