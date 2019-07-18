選舉無效案丁守中上訴 法官說重話：兩造律師沒有充足準備

2019-07-18 13:26

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨台北市長落選人丁守中提選舉無效訴訟，一審判丁敗訴，丁不服上訴，高等法院今首度開庭，丁的委任律師主張此項有明顯選舉瑕疵，應判選舉無效，受命法官黃若美指出，選務瑕疵明顯且重大，足以影響選舉結果，為本件審理重點，要求兩造具狀補充說明。

去年底台北市長選舉，丁守中以3252票之差敗給現任台北市長柯文哲。丁守中聲請驗票，結果拿到57萬7096票，柯文哲獲58萬663票，丁以更大差距的3567票落敗，丁因此提起選舉無效訴訟，控告中央選舉委員會、台北市選舉委員會。台北地院5月10日判決丁敗訴，丁不服上訴高院審理。

高院今天首次開庭，丁守中出乎意料之外未到庭，由律師陳曉雲等人代表出庭，中選會及北巿選委會也委任律師到庭。

審理時，律師陳曉雲指出，本案是依公職人員選舉罷免法118條而提起選舉無效之訴，可能還違反憲法及行政法規的原理原則。

陳曉雲也指出，影響選舉結果要件有，一、量的考量，即依選舉計算結果，足以導致影響選舉結果，如當選變落選，或落選變當選。二、質的考量，即選務的違法性直接影響選舉權人的選舉權行使。三、選舉過過程中的外觀明顯違法，違反保障選舉的公平、公正性。

法官黃若美詢問，如何判斷選務瑕疵明顯且重大？中選會律師主張，依以往態樣，應達舞弊情形，但法官認為並未具體說明，諭知兩造應以書面補充說明；法官並說出重話，認為兩造律師沒有充足準備即開庭，「否則為何要上訴二審」？

由於受命法官黃若美將於8月28日回任新北地院，高院指出，丁守中案將會重新分案，由其他法官接手承辦。

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