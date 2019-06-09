「屢敗屢戰」丁守中點名台北兩缺點 網友這句回覆好酸阿！

2019-06-09 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕去年台北市長選舉落選人丁守中，因持續關心當選無效訴訟，及面對敗訴也不放棄的精神，被網友調侃「時空旅人」、「屢敗屢戰」。今（9）日丁守中看到媒體報導有感而發，在臉書感嘆「台北市路不平、房最老」，對此有網友留言「像我們丁丁還在努力競選，最棒」。

據丁守中臉書貼文顯示，丁守中今日從媒體看到有關「台北市房市邁入高齡化」及「內湖路不平投訴案4年來增加9倍」的新聞，而寫道，「這些現象我在市長選舉時都曾經提出，很遺憾市長選完也半年了，問題沒解決，卻變得更嚴重」。

丁守中指出，「我常想市長選出來是要為民眾解決問題做事的，台北市在六都中屋齡平均最老，市民家戸平均居住空間最小，全球城市風險評估台北最危險，為何擔任市長的有權在手，卻沒有絲毫危機感與使命感？」

文章發布後，有網友留言，「內湖路真的不好」、「台北市已經舊高雄化了」；不過有人留言反酸「台北的未來在守中」、「真的，像我們丁丁還在努力競選，最棒」、「二審結果出來後，希望丁丁你履行承諾，永遠退出政壇！真的受夠你了」。

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