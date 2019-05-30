選舉無效敗訴 丁守中：看到法院判決書結論前言 以為勝訴

2019-05-30 10:34

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨台北市長落選人丁守中聲請驗票落敗後，再提選舉無效訴訟，台北地院五月十日判丁敗訴，中選會、北選會則勝訴，不需重新舉辦選舉。丁守中今天召開記者會對外說明，提出選務機關違法事由，並強調不是自己還停留在去年的選舉，而是希望違法亂象永遠停留在11月24日，上訴目的在於建立台灣民主公平選舉制度，糾正選務機關的行政怠惰與違法。

丁守中去年11月28日親赴法院聲請驗票並證據保全，但驗票後仍落後給柯文哲3567票，相較原先開票結果多輸313票；丁提起選舉無效訴訟，台北5月10日14時宣判丁守中敗訴。

丁守中在記者會開始，先唸「一審判決書結論前言」，「『天下之事，常發於至微，而終為大患；始以為不足治，而終至於不可為』。被告身為我國法定辦理選舉事務之主管機關，自應秉持專業、兢兢業業、杜漸防危，以辦理選務行政工作。而選舉制度為我國民主政治，立憲體制之重要基石，此觀憲法第一條『民主共和國原則』與第二條『國民主權原則』可明，選舉辦理之良窳，除涉關國家行政誠信及中立之踐行，更與民意得否藉之真實呈現息息相關，自不應小覷。」

一審判決書結論前言還寫道「系爭選舉於選前即有諸多民意、輿論質疑之聲，被告本應謹小慎微、事先多加以防範必求周全，卻仍導致系爭選舉成為我國有史以來選舉人等待投票最久、排隊最長且等待投票人排隊人數最多之選舉，被告規劃有失專業且事先無法為雨綢繆、謀慮不足、可見一斑。」

丁守中表示，原本看到前言，以為法院會判他勝訴，但最後竟敗訴，原判決認為本次選務辦理有諸多行政疏失，卻認為並無違反憲法、選罷法和行政法等相關重要法律原則，判決充滿荒謬與矛盾，他認為此次選務機關有不少違法事由，尤其是一邊開票、一邊投票，足以影響選舉結果。

丁守中強調，不是丁守中還停留在去年的選舉，而是希望違法亂象永遠停留在11月24日，上訴主要是希望建立台灣民主公平選舉制度，盼未來選舉不再發生這種一邊開票、一邊投票的違法亂象。

針對曾任立委、雲林縣長的李進勇在風雨中上任中選會主委，丁守中說，中選會主委應是中立的學者、專家，這次是政治色彩濃厚的政治人物，確實不太適合。

媒體詢問，這次判決5月10日出爐，但隔了這麼多天才決定上訴，是否有什麼考量？丁守中表示，16日才收到判決書，和律師研究，就像是判決書前言感覺是要盼我們贏，最後卻判輸，中間有太多矛盾的地方。（10:38更新）

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