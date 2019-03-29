北市選舉無效再開庭 丁守中：去年選舉成各國笑話

2019-03-29 15:54

〔記者黃捷／台北報導〕去年大選代表國民黨參選台北市長的丁守中，落敗後提出選舉無效訴訟，台北地院今開庭，丁守中再次重申，去年選舉成為各國媒體的笑話，打這個官司爭的是台灣民主選舉制度的公平合理，爭的是千秋，敬盼合議庭能做出最明智的判決。

丁守中表示，全世界民主選舉的政府，絕不會容許大家一邊看開票，一邊投票，台灣去年底九合一選舉不但嚴重違法，也成為各國媒體報導的笑話，他做為20多年的立法者，做為台北市長參選人，提選舉無效訴訟就是要建立公平制度，遏止行政部門挾執政優勢，違法影響選舉結果。

丁守中質疑，中選會及台北市選舉委員會逕自放寬認定投票所，將室外選舉人排隊隊伍所處空間，均視為投票所空間的延伸，法源依據為何？退一萬步講，就算認定人龍隊伍是投票所空間，排隊選民人手一隻手機，形同邊看開票邊投票，也嚴重違反選罷法「投票所不得攜帶手機」的規定，各投票所管理員及監察員卻未制止並令違法者退出。

丁守中指出，中選會「明知」投票截止時間必然會延長，卻沒做任何配套、防範措施，帶頭違法，台北市1563個投票所約有半數以上，出現史無前例的邊看開票、一邊投票的荒謬現象，違法領票者恐高達11萬至14萬票，對於3567票差距的選舉結果而言，顯然造成實質重大影響。

丁守中說，如果法官認為這麼多重大違法狀況，台北市長選舉還算有效，以後總統大選是否能如法泡製？大家都在下午3點59分去投票，排隊時也能邊看開票邊投票，國家以後要如何落實民主選舉的公平？

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