丁守中律師控九合一選舉全國無效 「但只有台北市要重選」

2019-02-27 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長選戰還沒結束！國民黨台北市長候選人丁守中在開票落敗後提出選舉無效之訴，並聲請驗票，不料驗票後反而輸更多，選舉無效之訴尚未結束；委任律師周國代今天（2月27日）表示，中選會違法延長投開票時間，「這次全國選舉都無效，但只有台北市長要重新投票」，因為只有丁守中依法在選舉結果公告後提選舉無效之訴。

根據《鏡週刊》報導，周國代表示，選舉無效之訴的主軸應是「選舉投票結果是違法與無效，當然影響選舉結果」；他指出，2018年公投與大選一起舉行，台北市共有13張選票，結果造成選民大排長龍，中選會為此緊急發新聞稿，讓下午4點以前到投開票所的選民，可以繼續等投票。

不過，周國代表示，依法要延長選舉時間，必須是在重大緊急事項發生時才可以，而且要由中選會召集委員開會同意，但中選會沒有開會就直接以新聞稿延長時間，就是違法；而中選會在違法的情況下投開票，讓全國都構成選舉無效的違法選舉。

周國代強調，雖然全國的選舉都違法無效，但未來若是丁守中勝選，「只有台北市需要重新選舉，因為只有丁守中在依法在規定時間內提出選舉無效訴訟。」

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