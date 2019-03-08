丁守中陣營聲請傳喚中選會代主委 被法官打槍

2019-03-08 21:34

〔記者溫于德／台北報導〕代表國民黨參選台北市長的丁守中落敗後，提出選舉無效訴訟，台北地院今天再度開庭，針對丁營聲請傳喚中選會代理主席陳朝建作證，以說明九合一大選當日，中選會為何得以新聞稿方式發布延長投票時間；法官表示，經合議庭審酌認為，聲請已逾期且無必要性，裁定駁回。

丁營委任律師周國代今天再度重提上週開庭所說，投票本就不得攜帶手機，因此，本次公投已經違反公投法，而且陳朝建也曾在立法院提到，上午8點至下午4點是投票時間，為實質法令，若要更改或延遲時間，皆須提前公告。

但台北市選委會律師盧柏岑反駁，本案為選舉無效訴訟並非公投無效訴訟，且投票時間是依據選罷法第19條法令規定，若「到達」投票所就等於「進入」投票所，就不會、不應有「已於規定時間內到達投票所尚未投票者，仍可投票」的「但書」。

至於丁營一再詢問「投票當日為何不召開臨時會，延長投票時間？」盧柏岑說，陳朝建已經說得很清楚，投票時的公告已由法律規定，當日會發新聞稿僅為「重申法律規定」，且重點在於，競賽開始前可以討論修改競賽規則，一旦開始後就不適合修改，以免引起更大爭議。中選會訴訟代理人唐效鈞意見與盧相同。

庭末，針對丁營上次開庭聲請傳喚陳朝建一事，法官說，合議庭審酌聲請逾時且無必要性，裁定駁回，另諭知兩造應於本月21日前提出完整綜合辯論意旨狀，若逾期提出即認有妨礙訴訟之虞，並請雙方預留下月3日與10日兩天，待合議庭決定庭期。

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