選舉無效案 丁守中敗訴

2019-05-11

選務並無違誤 僅58爭議票也無法翻盤

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中提選舉無效訴訟，台北地院合議庭昨審結，認定本次選舉並無丁陣營所主張的「棄保效應」，且「選務瑕疵」與「公投綁大選」均不影響選舉結果，判丁敗訴。丁守中表示，收到判決書後，再和律師研究是否提出上訴。

丁︰研究是否上訴

去年底台北市長選舉，丁守中以三二五二票之差敗給現任市長柯文哲後，聲請重新計票，以更大差距的三五六七票落敗，保證金四二八萬餘元全數收入國庫，丁再提選舉無效訴訟，指控中選會與台北市選委會讓選舉出現邊開票、邊投票的現象，違法操縱選務，影響選舉公正。

北院行政庭長黃柄縉昨持審判長徐千惠、陪席法官劉娟呈與受命法官黃愛貞共同製成判決書，召開記者會公布判決理由。

判決指出，丁陣營雖以累計法做成得票趨勢圖，但無法看出有丁主張的「棄姚保柯」的「棄保效應」，且合議庭以丁、姚文智、柯文哲三人得票率為縱軸，開票時間為橫軸製作統計圖，卻看不出姚得票率愈晚愈低、柯得票率愈高的棄保效應。且依選罷法規定，個別投開票所投票完畢後可改為開票所進行開票，不須等全數投開票所投票結束再開票；本次選舉雖出現「一邊開票一邊投票」現象，僅是選務機關執行選罷法意料之外結果，即便選罷法應隨時代演進檢討和修正，也屬立法事項。

合議庭認為，公投綁大選符合公投法與選罷法，本次選舉雖然大排長龍，可見選務機關規劃欠妥當，但未損害人民選舉權，不能倒果為因，認定兩者同時進行已違法。

合議庭最終認定，丁守中雖主張本次選務違法害他落選，但只是選務個別疏失或瑕疵，並非選務本身存在的普遍性違誤，即便以最有利丁守中方式認定得其票數，將爭議票五十八票加給丁守中，也未超過丁與柯文哲的票數差距三五六七票，判決駁回。

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